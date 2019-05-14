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Еще 10 банков станут доступны для мобильной оплаты в Казахстане

14 Мая 2019 11:00 251
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Еще 10 банков станут доступны для мобильной оплаты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о присоединении к системе мобильных платежей еще 10 банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития моментальных платежей Национальным банком внедрен проект, позволяющий использовать мобильный телефон в качестве средства оплаты. Сегодня в проекте участвуют 3 банка, еще 10 банков планируется подключить до конца этого года», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Министр рассказал о стимулирующих онлайн-торговлю мерах - в частности, предусмотрены налоговые льготы до 2023 года. На их получение подано 509 заявок от субъектов бизнеса.

«Для развития безналичных платежей предусмотрено налоговое стимулирование по возмещению государством в счет уплаты налогов затрат на покупку онлайн ККМ и ERP системы, - продолжил глава МНЭ. - Возмещение предусмотрено до 120 тыс. тенге в течении двух лет».

Руслан Даленов также напомнил, что АО «Казпочта» создано 4 «Е-commerce» центров, где обучено более 1500 представителей бизнеса по ведению онлайн-торговли и созданию интернет магазинов с нуля.

«По повышению цифровой и финансовой грамотности работа ведется министерствами финансов, информации и общественного развития, НПП «Атамекен» и АО «Казпочта». В рамках сервисной поддержки НПП «Атамекен» обучено 15 тыс. субъектов МСБ по ведению бизнеса в Интернете. В этом году будет обучено еще 20 тыс. предпринимателей», - добавил Р. Даленов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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