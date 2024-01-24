ЕС запустит ракету-носитель нового поколения Ariane-6 в 2024 году

ЕС возобновит миссию по освоению космоса. Европейское космическое агентство определило даты первого запуска ракеты-носителя нового поколения Ariane-6, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

На 16-й Европейской космической конференции, открывшейся в Брюсселе, официальные лица и представители отрасли подтвердили: Старый Континент снова сможет рассчитывать на свои собственные ракеты-носители. Первый запуск новейшей Ariane-6 намечен на период с 15 июня по 31 июля.

После вывода из эксплуатации в июле прошлого года её предшественницы Ariane-5, прослужившей 27 лет, у ЕС оставались лишь ракеты лёгкого класса. Что не позволяло ему конкурировать с НАСА и гарантировать собственную безопасность.



- Будем честны: мы столкнулись с беспрецедентным кризисом. Европа потеряла свою независимость относительно доступа в космос, что поставило под угрозу суверенное развёртывание европейских флагманов Galileo, Copernicus, а скоро это ожидает и IRIS2. Поэтому восстановление нашего суверенитета в плане освоения космоса имеет первостепенное значение, если ЕС хочет оставаться заслуживающим доверия игроком космической отрасли, - отметил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

Первый полёт Ariane 6 изначально планировался на 2020 год. Но тогда возник целый ряд технических проблем. К ним добавилось нарушение цепочки поставок из-за пандемии.

Кроме того, после прекращения сотрудничества с «Роскосмосом» в 2022 году Европейское космическое агентство больше не могло полагаться на российские аппараты «Союз». ЕС пришлось делать выводы и вкладывать средства в собственную космическую программу.

В Брюсселе уверены: возобновление полётов европейских ракет-носителей — важный шаг в укреплении стратегической автономии континента в космической отрасли. Пока же Европа полагается на партнёров, — например, Индию или США, в частности — американскую компанию Space X.