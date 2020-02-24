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ЕС выделит €232 млн на борьбу с коронавирусом

24 Февраля 2020 17:21
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ЕС выделит €232 млн на борьбу с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский союз направит 232 млн евро на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

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«Поскольку количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе», - приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и обеспечит целевое финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне. Наша цель – сдержать вспышку на глобальном уровне», - сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Из выделенной сумы 114 млн евро пойдут на поддержку усилий ВОЗ, 15 млн евро – странам-партнерам в Африке, 90 млн евро – фармкомпаниям и 10 млн евро - на исследования в области эпидемиологии, диагностики и терапии, а также на сдерживание распространения болезни.

Еще 3 млн евро будут направлены на возвращение граждан государств Европейского союза из китайского Уханя. Еврокомиссия покрывает до 75% транспортных расходов стран ЕС на репатриацию.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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