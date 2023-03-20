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ЕС выделил Турции кредит на €1 млрд на восстановление после землетрясения

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Марта 2023, 22:31
ЕС выделил Турции кредит на €1 млрд на восстановление после землетрясения

БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия на восстановление после землетрясений 6 февраля выделила Турции кредит на €1 млрд, на гуманитарную помощь Сирии выделено €108 млн. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая в Брюсселе международную конференцию доноров помощи Турции и Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Я рада сообщить, что Еврокомиссия выделит кредит в €1 млрд на поддержку Турции. Мы также выделим €108 млн на гуманитарную помощь и первоначальное восстановление Сирии. Страны ЕС и европейские финансовые институты сделают дополнительные взносы, - сказала она. - Мы должны вместе обеспечить восстановление страны, обеспечить строительство домов для тысяч людей с высшим уровнем сейсмической устойчивости».

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).


Турция   Евросоюз   Мировые новости   Землетрясение в Турции  
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