ЕС утвердил новые санкции против РФ: Банки отключат от SWIFT, вещание RT, Sputnik запретят

БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза утвердили новые санкции против России, включая отключение некоторых российских банков от международной системы SWIFT, закрытие воздушного пространства для России, а также запрет на вещание в сообществе телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik. Кроме того, главы МИД приняли решение вновь расширить черный список, добавив в него российских бизнесменов, чиновников и «представителей элиты». Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в связи с проведением Россией военной операции на Украине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новые ограничительные меры должны быть опубликованы в ближайшее время в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу. Ожидается, что это произойдет до утра понедельника, 28 февраля.

Новый черный список

Главы МИД Евросоюза согласовали очередное расширение черного списка, сообщил Боррель.

«Мы договорились расширить список людей и организаций, против которых направлены ограничительные меры. Он будет составлен и опубликован завтра. В него войдут российские олигархи и бизнесмены, внесение которых в черный список окажет значительное экономическое воздействие, а также политические фигуры», - сказал он.

По его словам, ЕС стремится к «максимально возможному международному осуждению» действий России на Украине.

«Россия будет изолирована международным сообществом», - предположил он.

Как сообщил журналистам источник в Совете ЕС, в новый черный список вошли около 20 физических лиц.

Последний раз ЕС расширил черный список в пятницу в связи с ситуацией на Украине. Тогда Брюссель включил в него, в частности, президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, однако оставил за ними право въезда на территорию сообщества, пообещав лишь заморозить их активы при обнаружении таковых.

Отключение банков от SWIFT

Главы МИД согласовали отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT.

«Мы исключаем ряд российских банков от SWIFT. <…> Такая мера может быть принята только в координации с другими странами. Мы достигли этого соглашения», - сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз не может полностью отключить РФ от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран. «Отключение (от SWIFT) финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь», - пояснил Боррель.

По его словам, ЕС принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и «оставляет возможность финансовой системе (России) функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки».

«Степень отключения (России от SWIFT) тщательно выверена для того, чтобы нанести максимальный урон финансовой системе РФ», - уточнил глава дипломатии ЕС.

«(Приняты) важные ограничительные меры, которые парализуют активы Центробанка РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены. <…> Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему», - отметил он.

Закрытие воздушного пространства

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов, сообщил Боррель.

«Мы решили закрыть воздушное пространство Европейского союза для российских самолетов», - сказал он.

Боррель отметил, что «ни один российский самолет не сможет взлетать с европейских аэродромов или садиться на них, даже частные самолеты олигархов».

Ранее в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, в том числе частных.

Запрет Russia Today и Sputnik

Главы МИД приняли решение запретить вещание телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik в странах – членах Евросоюза.

«Мы собираемся запретить работу Russia Today и Sputnik в ЕС, поскольку они сторонники манипулирования информацией», - утверждал он. Боррель отметил, что ЕС будет поддерживать независимые СМИ как на Украине, так и в России.

По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, такое решение Евросоюза не имеет никакого отношения к заявленным целям, то есть к «остановке военной операции на Украине».

«Или они думают, что (президент РФ Владимир) Путин без эфира RT на английском, французском или испанском передумает спасать русскоязычное население на Украине или предотвращать разрастание НАТО?» - привел ее слова Telegram-канал RT. Симоньян подчеркнула, что такое решение ЕС «показывает, кто чего стоит, а главное - чего стоит хваленая европейская демократия».