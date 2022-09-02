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    22:29, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ЕС сертифицировал новые вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств сертифицировало ещё две вакцины Pfizer и Moderna против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    На этот раз речь идет о разработках, адаптированных для борьбы со штаммом омикрон, с которым связывают крупнейшие всплески заболеваемости, определившие развитие пандемии в этом году.

    Отмечается, что сертифицированные препараты эффективны и против исходного варианта инфекции. Эксперты надеются, что вакцины позволят поддерживать достаточно высокий уровень защиты от дальнейших мутаций вируса.

    Будут ли эти препараты использованы массово, пока неясно. Европейское агентство рекомендует проводить ревакцинацию не раньше, чем через три месяца после получения последней дозы.



    Фото: static.ohga.it



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