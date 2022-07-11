11 Июля 2022 21:00

ЕС рекомендует людям старше 60 лет привиться против COVID-19 в четвертый раз

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендуют органам здравоохранения стран Евросоюза рассмотреть возможность введения вторых бустерных доз вакцины против COVID-19 людям в возрасте от 60 до 79 лет и пациентам из так называемых групп риска, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В апреле 2022 года оба европейских агентства рекомендовали рассмотреть возможность получения дополнительных вакцин людям старше 80 лет. Однако в тот период агентства здравоохранения ЕС отметили, что, возможно, если произойдет рост инфекций, потребуется рассмотреть введение бустеров среди людей в возрасте от 60 до 79 лет и уязвимых лиц в любом возрасте.

В настоящее время многие страны Европы сталкиваются с новой волной роста заболеваемости коронавирусом.

Европейское агентство по лекарственным средствам считает, что разрешенные в настоящее время вакцины по-прежнему высокоэффективны в снижении числа госпитализаций, тяжелых заболеваний и смертей от COVID-19 в контексте новых вариантов SARS-CoV-2.

Агентства ЕС отмечают, что бустерные дозы вакцины можно вводить по крайней мере через четыре месяца после предыдущей вакцины.

«Наши вакцины против COVID-19 работают и обеспечивают хороший уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации. В связи с тем, что число случаев заболевания и госпитализаций снова растет по мере того, как мы вступаем в летний период, я настоятельно призываю всех как можно быстрее пройти вакцинацию и прививку. Нельзя терять времени, - сказала Стелла Кириакидес, еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов. - Я призываю государства-члены немедленно развернуть вторую вакцинацию для всех лиц старше 60 лет, а также для всех уязвимых лиц, и настоятельно призываю всех, кто имеет на это право, прийти и пройти вакцинацию. Именно так мы защищаем себя, своих близких и уязвимые группы населения».

Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон отметила, что текущий рост числа сообщений о случаях COVID-19 и тенденция к увеличению числа госпитализаций в основном обусловлены штаммами BA-5 Omicron.

«Мы ожидаем, что взрослым в возрасте 60 лет и старше и уязвимым с медицинской точки зрения группам населения потребуется вторая бустерная доза. Это группы, наиболее подверженные риску тяжелого заболевания, и предоставление второго бустера этим группам сейчас предотвратит значительное число госпитализаций и смертей от COVID-19», - заявила она.

Для достижения этой цели требуются значительные усилия со стороны органов здравоохранения и общества ЕС в целом. Но сейчас, в начале новой волны, самое время приложить дополнительные усилия. У нас есть несколько доступных безопасных и эффективных вакцин, и каждая предотвращенная сейчас инфекция COVID-19 - это потенциальная спасенная жизнь, считает Андреа Аммон.