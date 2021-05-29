21:15, 28 Май 2021 | GMT +6
ЕС разрешил прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech
ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств впервые одобрило применение вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Теперь они могут быть привиты препаратом Pfizer/BioNTech, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
Об этом решении объявил глава департамента по угрозам здоровью Марко Кавалери.
Ранее в компании Pfizer говорили об успешном завершении клинических испытаний препарата среди подростков.
В ходе тестирования, в котором участвовали более 2000 несовершеннолетних, исследователи отметили 100-процентную эффективность вакцины.
Параллельно, как сообщили в компании, идут испытания препарата на детях от 6 месяцев до 11 лет.