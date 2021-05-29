РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 28 Май 2021 | GMT +6

    ЕС разрешил прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech

    None
    None
    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств впервые одобрило применение вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Теперь они могут быть привиты препаратом Pfizer/BioNTech, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Об этом решении объявил глава департамента по угрозам здоровью Марко Кавалери.

    Ранее в компании Pfizer говорили об успешном завершении клинических испытаний препарата среди подростков.

    В ходе тестирования, в котором участвовали более 2000 несовершеннолетних, исследователи отметили 100-процентную эффективность вакцины.

    Параллельно, как сообщили в компании, идут испытания препарата на детях от 6 месяцев до 11 лет.


    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!