ЕС разрешил прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств впервые одобрило применение вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Теперь они могут быть привиты препаратом Pfizer/BioNTech, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Об этом решении объявил глава департамента по угрозам здоровью Марко Кавалери.

Ранее в компании Pfizer говорили об успешном завершении клинических испытаний препарата среди подростков.

В ходе тестирования, в котором участвовали более 2000 несовершеннолетних, исследователи отметили 100-процентную эффективность вакцины.

Параллельно, как сообщили в компании, идут испытания препарата на детях от 6 месяцев до 11 лет.