Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

ЕС принял меры в отношении Турции в связи с бурением кипрского шельфа

Автор:  
Тимур Дюсекеев
16 Июля 2019, 12:35
ЕС принял меры в отношении Турции в связи с бурением кипрского шельфа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ЕС объявил о ряде мер ограничительного характера в отношении Турции из-за буровой активности в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом говорится в выводах Совета ЕС по иностранным делам, опубликованных вечером в понедельник, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции Совет ЕС принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией», - говорится в выводах.

Совет ЕС также одобрил предложение Еврокомиссии сократить объем помощи Турции по подготовке к вступлению в ЕС на 2020 год и предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции.

«Совет ЕС продолжает заниматься этим вопросом и в соответствии с выводами Европейского совета от 20 июня, предлагает верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Европейской комиссии продолжить работу над вариантами целевых мер в свете продолжающихся буровых работ в Восточном Средиземноморье. Совет будет внимательно следить за развитием событий и при необходимости вернется к этому вопросу», - сказано в документе.

Совет ЕС выразил сожаление, что, несмотря на неоднократные просьбы Евросоюза прекратить бурение в Восточном Средиземноморье, Турция продолжает буровые работы на запад от Кипра и предприняла вторую операцию по бурению к северо-востоку от Кипра в пределах его территориальных вод.

Турция   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС