ЕС принял меры в отношении Турции в связи с бурением кипрского шельфа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ЕС объявил о ряде мер ограничительного характера в отношении Турции из-за буровой активности в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом говорится в выводах Совета ЕС по иностранным делам, опубликованных вечером в понедельник, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции Совет ЕС принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией», - говорится в выводах.

Совет ЕС также одобрил предложение Еврокомиссии сократить объем помощи Турции по подготовке к вступлению в ЕС на 2020 год и предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции.

«Совет ЕС продолжает заниматься этим вопросом и в соответствии с выводами Европейского совета от 20 июня, предлагает верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Европейской комиссии продолжить работу над вариантами целевых мер в свете продолжающихся буровых работ в Восточном Средиземноморье. Совет будет внимательно следить за развитием событий и при необходимости вернется к этому вопросу», - сказано в документе.

Совет ЕС выразил сожаление, что, несмотря на неоднократные просьбы Евросоюза прекратить бурение в Восточном Средиземноморье, Турция продолжает буровые работы на запад от Кипра и предприняла вторую операцию по бурению к северо-востоку от Кипра в пределах его территориальных вод.