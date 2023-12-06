ЕС предупреждает о «высоком риске» террористических атак перед Рождеством

Существует «высокий риск» терактов в Европейском союзе в преддверии Рождества. Об этом предупредила во вторник еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Как уточняет издание Politico , еврокомиссар связывает угрозу с продолжающейся войной на Ближнем Востоке.

- В связи с войной между Израилем и «Хамас» и поляризацией, которую она вызывает в нашем обществе, а также с предстоящим сезоном отпусков существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе, - заявила И. Йоханссон журналистам перед началом заседания Совета по юстициии внутренним делам.

Комментарии И. Йоханссон последовали за нападением возле Эйфелевой башни в Париже в минувшие выходные, где в результате ножевой атаки был убит гражданин ФРГ.

В октябре учитель французского языка был зарезан ножом в школе в Аррасе, что власти Франции также расценили как террористический акт.

В конце ноября агентство внутренней разведки Германии также заявило, что война между Израилем и «Хамас» привела к увеличению риска нападений радикализированных исламистов внутри Германии.