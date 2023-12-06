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    15:36, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    ЕС предупреждает о «высоком риске» террористических атак перед Рождеством

    рождество
    Фото: pixabay.com

    Существует «высокий риск» терактов в Европейском союзе в преддверии Рождества. Об этом предупредила во вторник еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Как уточняет издание Politico , еврокомиссар связывает угрозу с продолжающейся войной на Ближнем Востоке.

    - В связи с войной между Израилем и «Хамас» и поляризацией, которую она вызывает в нашем обществе, а также с предстоящим сезоном отпусков существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе, - заявила И. Йоханссон журналистам перед началом заседания Совета по юстициии внутренним делам.

    Комментарии И. Йоханссон последовали за нападением возле Эйфелевой башни в Париже в минувшие выходные, где в результате ножевой атаки был убит гражданин ФРГ.

    В октябре учитель французского языка был зарезан ножом в школе в Аррасе, что власти Франции также расценили как террористический акт.

    В конце ноября агентство внутренней разведки Германии также заявило, что война между Израилем и «Хамас» привела к увеличению риска нападений радикализированных исламистов внутри Германии.

    Теги:
    Терроризм полиция СМИ ЕС Мировые новости Рождество
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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