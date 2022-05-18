18 Мая 2022 12:37

ЕС представит план по отказу от энергоносителей из России к 2027 году

БРЮССЕЛЬ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия в среду представит план на €210 млрд по отказу от энергоносителей из России к 2027 году. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на проекты документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Указанный план будет состоять их трех этапов, указывает агентство. В рамках проекта Брюссель намерен начать импорт газа из других стран, ускорить переход на возобновляемые источники энергии, а также прилагать больше усилий для экономии энергии.

По данным агентства, в части плана о наращивании импорта газа из других стран подчеркивается возможность увеличения поставок сжиженного природного газа из таких стран, как Египет, Израиль и Нигерия.

Что касается перехода на возобновляемые источники энергии , то ожидается, что Еврокомиссия в плане изложит цель по производству 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году и по ввозу еще 10 млн тонн такого водорода, который можно использовать для замены газа в промышленности, отмечает Reuters.

Кроме того, Еврокомиссия намерена предложить увеличить долю возобновляемых источников энергии до 45% к 2030 году. В рамках усилий по широкому внедрению солнечной энергетики ЕС потребует от стран-членов устанавливать солнечные электростанции во всех общественных зданиях с 2025 года.

Помимо этого, к 2030 году ЕС намерен сократить потребление энергии на 13%.

По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, оно принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа. Постпреды стран ЕС пока не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго: Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года.

При этом Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.