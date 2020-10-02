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ЕС предоставляет первую помощь населению, пострадавшему от нагорно-карабахского конфликта

Автор:  
Арнур Рахимбеков
2 Октября 2020, 16:50
ЕС предоставляет первую помощь населению, пострадавшему от нагорно-карабахского конфликта

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - После начала боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта Европейский Союз объявил о выделении чрезвычайной гуманитарной помощи всему пострадавшему гражданскому населению по обе стороны от линии соприкосновения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Финансирование Брюсселя позволит обеспечить население медицинским обслуживанием и оборудованием, продуктами и оказать другую неотложную помощь нескольким тысячам человек.

Комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич сказал: «Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта уже унесли жизни мирных жителей. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право и гарантировать защиту гражданских жизней и инфраструктуры. Евросоюз выступает за единство со всеми людьми, пострадавшими от насилия, и готов предоставить дальнейшую гуманитарную поддержку, если человеческие страдания продолжатся. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий».

Первоначальное финансирование в размере 500 тысяч евро поможет гуманитарным партнерам ЕС, таким как Международный комитет Красного Креста, в оказании помощи пострадавшим в результате боевых действий.

Все финансирование ЕС предоставляется в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости и направляется через международные организации, в том числе агентства ООН и НПО.


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