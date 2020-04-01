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ЕС предлагает сократить рабочий день во избежание увольнений из-за коронавируса

Автор:  
Тимур Дюсекеев
1 Апреля 2020, 22:17
ЕС предлагает сократить рабочий день во избежание увольнений из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия запускает механизм сокращенного рабочего дня, призванный помочь гражданам сохранить свою работу в период экономического спада в Европе из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом в среду в своем видеообращении объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Компании платят зарплату своим сотрудникам, даже если они сейчас не зарабатывают деньги. Европа теперь приходит к ним на помощь с новой инициативой», - сказала фон дер Ляйен.

Цель инициативы - помочь странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, таким как Италия и Испания, сохранить рабочие места.

Предлагается временно оказывать господдержку компаниям, которые переведут сотрудников на сокращенный график работы. Эта инициатива будет обеспечена деньгами всеми странами ЕС.

В свою очередь, компании, остановившие свою деятельность из-за карантина в связи с пандемией коронавируса, не должны увольнять своих работников.

Глава Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах ЕС, таких как Германия, после экономического кризиса 2008 года.


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