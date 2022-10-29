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ЕС переходит на зимнее время

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Октября 2022, 12:12
ЕС переходит на зимнее время

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В последние выходные октября Европа переводит стрелки на час назад. На зимнее время переходят все страны Евросоюза, несмотря на то, что многие его жители, хотели бы отказаться от этой практики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Согласно данным проведенного в 2018 году опроса, за отмену сезонного перевода часов высказались 84% европейцев. Еврокомиссия даже порекомендовала установить одно время и на лето, и на зиму, но дальше рекомендации дело не зашло.

Сейчас в Европе три часовых пояса: западный, центральный и восточный. Разделение не всегда логично: до середины прошлого века Испания жила по одному времени с Португалией и Великобританией, но в 1942 г. генерал Франсиско Франко приказал перевести часы вперед из солидарности с гитлеровской Германией. С тех пор Мадрид так и живет по времени Берлина.

В 2018 году инициатива Еврокомиссии предполагала разделение континента на четыре часовых пояса, постоянно живущих по зимнему времени. Так Исландия, Португалия и Ирландия отставали бы от Гринвича на час, а Великобритания, Франция, Испания и страны Бенилюкса жили бы по одному западноевропейскому времени. Правда, проблема такого деления была в том, что Ирландия и входящая в состав Великобритании Северная Ирландия оказались бы в разных часовых поясах.

Из близких к Евросоюзу стран часы не переводят в Исландии, России, Беларуси и Турции. Кроме того, время не меняется в большинстве стран Африки — кроме Марокко и Намибии — и Азии.


Фото: zastavki.com

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