ЕС осудил запрет США на въезд в страну из Европы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили решение президента США Дональда Трампа запретить поездки из Европы в США из-за эпидемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий», - говорится в распространенном в четверг совместном заявлении.

«Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций», - подчеркнули Мишель и фон дер Ляйен.

При этом они заверили, что «Европейский союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса».

Напомним, президент США объявил, что любое сообщение Соединенных Штатов с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней для сдерживания распространения коронавируса.