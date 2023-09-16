ЕС оштрафовал TikTok на $368 млн

TikTok оштрафован Евросоюзом на $368 млн за неспособность защитить конфиденциальность детей в соответствии с европейскими правилами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Европейский Союз в пятницу наложил штраф в размере 345 млн евро ($368 млн) на социальную сеть TikTok за нарушение строгих правил Брюсселя по защите данных (GDPR) при обработке информации, касающейся несовершеннолетних.

Штаб-квартира Tik Tok находится в Дублине, и Ирландская комиссия по защите данных, действующая от имени ЕС, обязала также гиганта социальных сетей привести свою деятельность в соответствие с правилами в течение трех месяцев.

Штраф последовал за двухлетним расследованием нарушений, совершённых в период с июля по декабрь 2020 года.

Приложение очень популярно среди молодежи, и в своем решении власти Ирландии пришли к следующему выводу: дети были зарегистрированы таким образом, что их учетные записи определялись как общедоступные по умолчанию.

Не впервые TikTok наказывается за неспособность защитить личные данные несовершеннолетних. Социальная сеть была оштрафована США на сумму около 5 млн долларов в 2019 году и Нидерландами на 750 000 евро в 2021 году. В апреле прошлого года Великобритания наложила штраф на сумму около 15 млн евро за аналогичные правонарушения.