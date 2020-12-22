ЕС одобрил первую вакцину от коронавируса раньше планируемого срока

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская Комиссия в понедельник официально одобрила вакцину от коронавируса компании Pfizer, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы добавим важную главу в европейскую историю успеха, сделав доступной первую вакцину Covid-19 для европейцев», - сказала глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен.

«Как мы и обещали, вакцина будет доступна для всех стран ЕС одновременно, на одних и тех же условиях», - пояснила она.

Одобрение Комиссии последовало за положительным заключением Европейского агентства по лекарственным средствам, полученным ранее в понедельник.

Ранее Европейская Комиссия планировала утвердить в более поздний срок. Однако в связи с призывом общественности европейские институты максимально ускорили сроки рассмотрения.

Первые партии вакцин будут отправлены странам-членам ЕС с производственной площадки Pfizer в Бельгии в течение ближайших дней. Вакцинация по всему ЕС может начаться уже с 27 декабря текущего года.