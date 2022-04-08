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ЕС одобрил эмбарго на поставки угля из России

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Апреля 2022, 09:06
ЕС одобрил эмбарго на поставки угля из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали введение эмбарго на поставки угля из РФ и закрытие портов ЕС для российских судов в рамках пятого по счету пакета санкций в ответ на вторжение РФ на территорию Украины. Об этом сообщили в Совете ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Также вводится запрет на экспорт вооружений в Россию. Ограничения затронут российский грузовой транспорт, импорт некоторых российских товаров, в частности, высокотехнологичных, будут заморожены активы ряда российских банков. В санкционный список включены бизнесмены, журналисты и военные. Пакет мер будет опубликован в пятницу.

Ранее в тот же день Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России. Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза. Евродепутаты призвали совету ЕС принять дальнейшие «жесткие санкции», которые бы, говорится в документе, соответствовали продолжающейся эскалации российской агрессии.

Днем ранее сообщалось, что нефтяное эмбарго против России не входит в обсуждающийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.


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