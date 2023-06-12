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ЕС обещает сотни миллионов евро Тунису за защиту от мигрантов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Июня 2023, 14:47
ЕС обещает сотни миллионов евро Тунису за защиту от мигрантов Фото: Italian Premier Office/ The AP

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Страны Европы обещают профинансировать борьбу Туниса с нелегальной миграцией после заявлений властей страны о нежелании охранять границы ЕС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Евросоюз готов выделить Тунису 900 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией и поддержку экономики. Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во время официального визита, в котором также приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В преддверии переговоров официальный Брюссель подчеркивал, что ЕС хочет помочь Тунису преодолеть тяжёлый финансовый кризис, который, в том числе, мешает поставить заслон нелегальной перевозке людей через Средиземное море.

Президент Туниса Каис Саид, подчеркивая важность сотрудничества с ЕС, заявил, что его страна не станет сторожить европейские границы. Он выступил в защиту мигрантов из Африки, призвал проявлять гуманизм и защищать достоинство и права этих людей.

Саид обвинял Европу в лицемерии и пренебрежительном отношении к странам южного средиземноморья. По словам президента Туниса, развитые страны должны принять свою ответственность за беженцев.


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