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ЕС намерен разрешить въезд гражданам 14 стран с 1 июля

30 Июня 2020, 03:07
ЕС намерен разрешить въезд гражданам 14 стран с 1 июля

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Европейский союз назвал 14 стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено въезжать на территорию блока. В этом списке нет России, США, Китая и Бразилии, нет и Казахстана, единственная присутствующая в нем постсоветская страна - Грузия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

По решению европейских властей, «безопасными» с точи зрения распространения коронавируса признаны: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Предполагается, что в этот список еще могут внесены изменения, он будет пересматриваться каждые две недели.

По данным дипломатических источников, Китай может быть включен в число безопасных стран, если китайские власти дадут аналогичные права европейцам.

Великобритания формально вышла из ЕС, но она сохраняет с Евросоюзом общую политику на время переходного периода, по меньшей мере до 31 декабря этого года. Поэтому британские граждане пока имеют те же права, что жители ЕС.

Как передает европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, к середине дня во вторник Евросоюз намерен окончательно согласовать формальные критерии, по которым та или иная страна признается безопасной. Однако большинство членов ЕС уже согласились со списком стран, приведенным выше.


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