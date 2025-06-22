ЕС намерен чипировать всех собак и кошек

Особенно много щенков ввозят в Германию — из Румынии, Болгарии, Польши или Турции. Часто животные больны и не привиты, слишком рано оторваны от матери и содержатся я в плохих условиях. Незаконная торговля процветает и составляет примерно 60% от рынка домашних животных — в том числе потому, что покупатели хотят сэкономить.

Европарламент проголосовал за новые стандарты защиты животных, предложенные Еврокомиссией. В частности, они предусматривают, что все собаки и кошки должны быть чипированы и внесены в европейский реестр ещё до их продажи.

Чипирование не требует наркоза и стоит около 50 евро. Транспондеры размером с рисовое зерно вводятся специальным шприцем под кожу, как правило, на левой стороне шеи. Они содержат 15-значный идентификационный номер, который также служит доказательством владения животным.

Политик по вопросам охраны окружающей среды в ЕС Петер Лизе доволен результатами голосования:

«Чипирование и регистрация собак — это ключевой инструмент для борьбы с незаконной торговлей щенками, поскольку только так можно отследить происхождение животных».

Кроме того, есть надежда, что чипирование разгрузит приюты, так как сбежавших и потерявшихся животных можно будет идентифицировать и вернуть владельцам. По решению ЕС, все собаки (а не только предназначенные для продажи) должны быть чипированы своими владельцами в течение пяти лет.

Законопроект также содержит запрет на нанесение животным увечий, таких как купирование ушей и хвостов, если на то нет медицинских показаний.