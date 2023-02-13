ЕС мобилизует дополнительную поддержку для Турции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье состоялся телефонный разговор президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что Урсула фон дер Ляйен выразила свои глубочайшие соболезнования и соболезнования Европейского союза в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными недавним землетрясением, и обсудила следующие шаги в поддержке Евросоюзом Турции.

«С самого начала Европейская комиссия была на стороне турецкого народа, оказав очень быстро всестороннюю поддержку после разрушительного землетрясения», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕС уже оказал значительную поддержку Турции через Механизм гражданской защиты ЕС: 21 государство-член ЕС и три государства-участника Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM) направили 38 групп реагирования, состоящих из 1651 человек и 106 поисково-спасательных собак. Двенадцать государств-членов ЕС предоставили предметы для укрытий (50 тысяч семейных зимних палаток, 100 тысяч одеял и 50 тысяч обогревателей). Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии мобилизовал 500 единиц жилья для оказания чрезвычайной помощи из резерва RescEU, а также 2 тысяч палаток и 8 тысяч коек, размещенных Румынией для развертывания в Турции.

Группа гражданской защиты ЕС из 11 экспертов развернута для поддержки местных и национальных властей в координации с поступающей помощью ЕС.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич посетил город Газиантеп (Юго-Восточная Турция) с целью выяснения того, как ЕС может еще больше активизировать свои операции по оказанию помощи в Турции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала президента Турции Реджепа Эрдогана, что исполнительный орган ЕС мобилизует дополнительную поддержку и ответит на последний запрос Турции о предоставлении большего количества жилья, в частности, палаток, одеял, обогревателей.

Комиссия также мобилизует частный сектор для увеличения потенциала по оказанию необходимой поддержки как можно быстрее.

Помимо оказания срочной помощи, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен совместно с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном проведут донорскую конференцию для мобилизации средств международного сообщества в поддержку народов Турции и Сирии.

Конференция будет организована в координации с турецкими властями и состоится в городе Брюсселе в марте.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 30 тысяч.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

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