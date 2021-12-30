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ЕС: ковид бьёт рекорды

30 Декабря 2021 13:50
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ЕС: ковид бьёт рекорды

БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость ковидом бьёт новые рекорды в ряде стран Евросоюза, где отмечен резкий рост числа заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Прежде всего это касается Франции, где за последние сутки выявлено 208 000 новых случаев, и эксперты опасаются, что в начале января это число может вырасти до 250 000. Весьма тревожная ситуация сложилась также в Дании и Португалии.

Всемирная организация здравоохранения предпринимает усилия для того, чтобы к середине следующего года обеспечить вакциной не менее семидесяти процентов населения во всех странах мира. К этому призывает Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор организации:

– Меня очень беспокоит, что омикрон, будучи более заразным, распространяясь одновременно с дельтой, вызывает цунами заболеваний. Это продолжает оказывать огромное давление на измождённых медиков и ставит системы здравоохранения на грань краха.

Между тем, как заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, в настоящее время выявляются далеко не все случаи заболевания, и в действительности число инфицированных заметно больше, чем в публикуемых сводках:

– Занижение данных, вероятно, таково, что фактически заболеваемость сейчас вдвое или втрое выше фиксируемой. Наблюдается также значительное увеличение случаев омикрона, и это нас беспокоит.

В Греции с опережением графика вводятся новые ограничения, ранее запланированные на январь, поскольку во вторник здесь было выявлено более 21 000 новых случаев – вдвое больше, чем днём ранее.

В Испании также отмечен резкий рост число заразившихся – почти 100 000 за сутки. При этом, по решению властей, для них сократили с десяти до семи дней время самоизоляции, из опасений, что иначе некому будет работать.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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