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    17:21, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    ЕС и США ускорят работу над торговым соглашением

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите G7 в Канаде обсудила с президентом США Дональдом Трампом ключевые торговые вопросы и поручила рабочим группам ускорить процесс переговоров для достижения соглашения по пошлинам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    США ЕС
    Фото: ostwest.tv

    В публикации в социальной сети, сделанном по итогам участия в работе саммита, фон дер Ляйен отметила, что саммит предоставил возможность для глубоких и конструктивных обсуждений между партнерами.

    — Я обсудила с президентом Трампом важнейшие вопросы — от ситуации в Украине до торговли, — подчеркнула она.

    Председатель Еврокомиссии добавила, что поручила рабочим группам ускорить работу, чтобы достичь справедливого и взаимовыгодного торгового соглашения.

    23 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на товары из ЕС, однако после телефонного разговора с Фон дер Ляйен США решили отложить введение этих пошлин до 9 июля. Все это время стороны вели активные переговоры по теме соглашения.

     

    Теги:
    Пошлины Торговля Мировая экономика ЕС Мировые новости США
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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