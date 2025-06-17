ЕС и США ускорят работу над торговым соглашением

В публикации в социальной сети, сделанном по итогам участия в работе саммита, фон дер Ляйен отметила, что саммит предоставил возможность для глубоких и конструктивных обсуждений между партнерами.

— Я обсудила с президентом Трампом важнейшие вопросы — от ситуации в Украине до торговли, — подчеркнула она.

Председатель Еврокомиссии добавила, что поручила рабочим группам ускорить работу, чтобы достичь справедливого и взаимовыгодного торгового соглашения.

23 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на товары из ЕС, однако после телефонного разговора с Фон дер Ляйен США решили отложить введение этих пошлин до 9 июля. Все это время стороны вели активные переговоры по теме соглашения.