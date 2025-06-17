ЕС и США ускорят работу над торговым соглашением
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите G7 в Канаде обсудила с президентом США Дональдом Трампом ключевые торговые вопросы и поручила рабочим группам ускорить процесс переговоров для достижения соглашения по пошлинам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
В публикации в социальной сети, сделанном по итогам участия в работе саммита, фон дер Ляйен отметила, что саммит предоставил возможность для глубоких и конструктивных обсуждений между партнерами.
— Я обсудила с президентом Трампом важнейшие вопросы — от ситуации в Украине до торговли, — подчеркнула она.
Председатель Еврокомиссии добавила, что поручила рабочим группам ускорить работу, чтобы достичь справедливого и взаимовыгодного торгового соглашения.
23 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 1 июня 50-процентные пошлины на товары из ЕС, однако после телефонного разговора с Фон дер Ляйен США решили отложить введение этих пошлин до 9 июля. Все это время стороны вели активные переговоры по теме соглашения.