ЕС и США собираются добиваться реформирования ВТО

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз и США будут тесно работать в направлении реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и США по итогам встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.

«Сегодня мы договорились объединить усилия, чтобы лучше защитить американские и европейские компаний от недобросовестных торговых практик в глобальной торговле», - говорится в заявлении, распространенном ЕК поздно вечером в среду.

«Поэтому мы будем тесно работать вместе с партнерами-единомышленниками для реформирования ВТО и устранения недобросовестных торговых практик, включая хищение интеллектуальной собственности, принудительную передачу технологий, промышленные субсидии, искажения, создаваемые государственными предприятиями и перепроизводство», - отмечается в документе.

ЕС и США также намерены работать над облегчением и расширением торговли.



«Мы договорились, прежде всего, совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Мы также будем работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевых бобов»,- говорится в заявлении.

Стороны также договорились «начать тесный диалог по стандартам, чтобы облегчить торговлю, сократить бюрократические препятствия, уменьшить расходы», а также выразили готовность «решить вопросы тарифов на сталь и алюминий».