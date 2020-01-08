Ержан Жилкибаев ознакомился с ходом приема заявлений на АСП в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев в ходе рабочей поездки в Шымкент ознакомился с ходом приема документов от граждан, претендующих на назначение адресной социальной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Вице-министр посетил акиматы всех четырех районов города: Абайского, Аль-Фарабийского, Енбекшинского и Каратауского. Работники акиматов проинформировали Жилкибаева о ходе приема документов от горожан на назначение АСП.

Разговаривая с шымкентцами, подававшими заявления на выплату адресной соцпомощи, Ержан Жилкибаев подчеркнул, что им не стоит переживать по поводу того, что они не успеют сдать документы.

«В Шымкенте, как и в других регионах, прием документов организован одновременно в нескольких точках. Люди могут обратиться в центр занятости населения и в отделы занятости при районных акиматах. Не надо создавать искусственных очередей, все успеют подать заявления», – сказал он.

При этом вице-министр напомнил, что в конце прошлого года во всех регионах страны заранее были осуществлены выплаты АСП за декабрь, которые граждане должны были получить в январе.

«Теперь, в течение этого месяца, люди спокойно могут подать документы. Все, кто подпадает под критерии назначения АСП, получат выплаты за январь в феврале», – добавил Е. Жилкибаев.

Он также отметил, что 367 тыс. семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, уже получили новое государственное пособие. Акиматы регионов отработали вопросы доставки гарантированных социальных пакетов для детей из малообеспеченных семей.

Соцпакеты с продуктами и гигиеническими принадлежностями будут выдаваться с февраля семьям, получающим АСП, имеющим детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

Детей из малообеспеченных семей в возрасте от 6 до 18 лет обеспечат горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

9 января Ержан Жилкибаев ознакомится с ходом приема документов в Туркестанской области и разъяснит новые механизмы оказания АСП жителям региона.

Напомним, с 1 января в Казахстане введены новые правила получения адресной социальной помощи.