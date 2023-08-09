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Ержан Темирханов освобожден от должности акима города Сарани

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 11:47
Ержан Темирханов освобожден от должности акима города Сарани Фото: gov.kz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким города Сарани Карагандинской области Ержан Темирханов освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящий момент и.о. акима города Сарани назначен Сулейменов Алмас Рымкулович.

Е.Темирханов родился в 1980 году в Караганде. Имеет 2 высших образования: юрист (Карагандинский юридический институт) и экономист (Карагандинский государственный университет им.Е.Букетова). Трудовую деятельность начал в правоохранительных и таможенных органах. С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.


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