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    16:54, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Ержан Сарсенбай возглавил АО «Жасыл даму»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ержан Сарсенбай назначен председателем правления АО «Жасыл даму». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С ноября 2001-го по июль 2006-го он трудился в Министерстве финансов Республики Казахстан - занимал должности от ведущего специалиста до руководителя управления.

    С июля 2006 г. по апрель 2007 г. был заведующим сектором науки и инновационной деятельности отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    С мая 2007 г. по ноябрь 2010 г. - начальник управления агентского обслуживания проектов АО «Банк Развития Казахстана».

    С мая 2011 г. по февраль 2014 г. - директор департамента кредитования и кредитного администрирования АО «НК Продкорпорация».

    С января 2015 г. по февраль 2017 г. был заместителем директора департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

    С февраля 2017 г. по февраль 2021 г. - директор департамента управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

    С февраля 2021 г. по февраль 2022 г. был председателем правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».

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