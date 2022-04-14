Ержан Сарсенбай возглавил АО «Жасыл даму»
С ноября 2001-го по июль 2006-го он трудился в Министерстве финансов Республики Казахстан - занимал должности от ведущего специалиста до руководителя управления.
С июля 2006 г. по апрель 2007 г. был заведующим сектором науки и инновационной деятельности отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
С мая 2007 г. по ноябрь 2010 г. - начальник управления агентского обслуживания проектов АО «Банк Развития Казахстана».
С мая 2011 г. по февраль 2014 г. - директор департамента кредитования и кредитного администрирования АО «НК Продкорпорация».
С января 2015 г. по февраль 2017 г. был заместителем директора департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С февраля 2017 г. по февраль 2021 г. - директор департамента управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С февраля 2021 г. по февраль 2022 г. был председателем правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».