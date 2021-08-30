Ержан Салимгереев стал шестым в плавании на Паралимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ержан Салимгереев занял шестое место на Паралимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Ержан Салимгереев выступил в финале соревнований по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем (категория S6).

Салимгереев проплыл отрезок за 32.53, что и принесло шестое место.

Добавим, что на сегодняшний день в активе Казахстана четыре медали. Пауэрлифтер Давид Дегтярев стал первым, дзюдоситы Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина завоевали «серебро».