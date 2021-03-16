Ержан Нурлыбаев стал внештатным советником акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил о кадровых изменениях в сфере здравоохранения. Руководитель соответствующего ведомства освобожден от должности, он будет советником главы региона по вопросам здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ержан Нурлыбаев освобождён от занимаемой должности руководителя управления здравоохранения и назначен директором Областной клинической больницы. Также он будет моим внештатным советником по вопросам здравоохранения. Станет курировать работу оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, обеспечивать межведомственное взаимодействие санэпиднадзора, фармацевтического и медицинского контроля. Продолжит заниматься вопросами развития и модернизации инфраструктуры здравоохранения и привлечением инвестиций в отрасль», - сказал глава региона.

Женис Касымбек отметил заслуги Нурлыбаева в развитии здравоохранения региона и его эффективные качества менеджера. За семь лет руководства проведена большая работа по цифровизации отрасли. Карагандинская область была пилотной по внедрению ОСМС. В регионе улучшена и расширена медицинская инфраструктура, найден способ решения проблемы с дефицитом кадров.

«Хотел бы отдельно отметить работу в период пандемии, когда в кратчайшие сроки были развёрнуты инфекционные госпитали, перестроена работа поликлиник. Это позволило избежать больших потерь человеческих жизней. Организована работа 26 кабинетов компьютерной томографии и 11 ПЦР-лабораторий», - добавил Женис Касымбек.

Аким области поблагодарил Ержана Нурлыбаева за плодотворную работу и вручил ему почётную грамоту.

Ержан Нурлыбаев имеет два высших образования. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза - по специальности «менеджмент».

Трудовую деятельность начал с должности клинического ординатора кафедры факультетской хирургии Карагандинской государственной медицинской академии. Работал в Многопрофильной клинической больнице №1 города Караганды хирургом отделения, заместителем директора по лечебной работе. Был главным хирургом области. В Управлении здравоохранения возглавлял отделы координации стационарной службы, организации медицинской деятельности. Работал директором Областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Х. Ж. Макажанова, Областной клинической больницы. С апреля 2014 года по настоящее время был руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области.