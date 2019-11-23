Ержан, мы с тобой: как поддерживают казахстанца друзья и поклонники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поклонники, друзья и одноклассники юного таланта Ержана Максима, который участвует в песенном конкурсе Junior Eurovision-2019, оказывают поддержку и призывают проголосовать за певца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня поддерживает большое количество людей. Огромное спасибо школе и директору школы №30 города Нур-Султана. Всех вас люблю», - выразил благодарность Ержан на своей странице в Instagram.

«Вперед Ержан! Мы вместе с тобой», - пишут ученики школы.





Коллектив столичной школы искусств №2 также выразил свою поддержку и призвал проголосовать за юного таланта.

«Хочу поблагодарить коллектив школы искусств №2 города Нур-Султана и директора Гульмиру Жангельдикызы», - пишет певец.

Одержать победу на конкурсе пожелали и московские одноклассники Ержана Максима.

Напомним, 24 ноября в Польше стартует конкурс Junior Eurovision 2019, в котором принимает участие юный казахстанец Ержан Максим, а проголосовать за нашего исполнителя можно уже сейчас.

Можно голосовать на сайте junioreurovision.tv. Для этого необходимо выбрать из списка Ержана и еще двух других участников, нажать кнопку «Принять голос»/ «Голосовать». Голосование временно закроется до начала шоу 24 ноября в 21:00, а затем вновь откроется на 15 минут, и у вас снова появится возможность отдать свой голос.

В это воскресенье, в 21:00 телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире конкурс Junior Eurovision Song Contest.