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    12:46, 04 Май 2021 | GMT +6

    Ержан Мейрамов назначен председателем Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Мейрамов Ержан Болатович назначен на должность председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Ержан Мейрамов родился в 1982 году в Алматинской области.

    Окончил Казахский Гуманитарно-юридический университет, Казахский Экономический университет, Королевский колледж Лондона. Квалификация по специальности — юрист, экономист, магистр по государственной политике.
    Трудовую деятельность начал в 2003 году и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК. В 2004-2011 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства финансов РК. С апреля по июнь 2011 г. являлся заместителем директора юридического департамента Банка Развития Казахстана. В 2014-2016 гг. — директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиций АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО- 2017». С мая 2016 года и по настоящее время занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

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