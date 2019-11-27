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Ержан Максим рассказал, с кем бы он хотел спеть дуэтом
27 Ноября 2019 13:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юный казахстанский певец Ержан Максим рассказал о своих мечтах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Моя мечта спеть с Андреа Бочелли, а также и другими известными певцами, к примеру, с Ларой Фабиан, Селин Дион», - сказал Ержан Максим, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Ержан Максим рассказал о курьезных моментах на Junior Eurovision 2019.
Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.
Фото: admin.bugin.kz
Ключевые слова: Культура,
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