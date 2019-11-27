Ержан Максим рассказал, с кем бы он хотел спеть дуэтом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юный казахстанский певец Ержан Максим рассказал о своих мечтах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Моя мечта спеть с Андреа Бочелли, а также и другими известными певцами, к примеру, с Ларой Фабиан, Селин Дион», - сказал Ержан Максим, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Ержан Максим рассказал о курьезных моментах на Junior Eurovision 2019.

Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

Фото: admin.bugin.kz