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вчера 23:23
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Ержан Максим рассказал о курьезных моментах на Junior Eurovision 2019
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный юный казахстанский певец Ержан Максим рассказал о курьезных моментах в ходе его участия в конкурсе Junior Eurovision 2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Было очень сложно, но самое интересное, на конкурсе мне не пришлись по размеру наушники, и мне пришлось их прикрепить скотчем», - рассказал Ержан Максим в интервью журналистам в Министерстве культуры и спорта РК.
Казахстанский исполнитель признался, что ему понравилась организация этого мероприятия.
«В этом конкурсе было много хорошего в смысле организации, были очень сильные соперники», - добавил Ержан Максим.
Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.
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