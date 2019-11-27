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Ержан Максим рассказал о курьезных моментах на Junior Eurovision 2019

27 Ноября 2019 12:58
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Ержан Максим рассказал о курьезных моментах на Junior Eurovision 2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный юный казахстанский певец Ержан Максим рассказал о курьезных моментах в ходе его участия в конкурсе Junior Eurovision 2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Было очень сложно, но самое интересное, на конкурсе мне не пришлись по размеру наушники, и мне пришлось их прикрепить скотчем», - рассказал Ержан Максим в интервью журналистам в Министерстве культуры и спорта РК.

Казахстанский исполнитель признался, что ему понравилась организация этого мероприятия.

«В этом конкурсе было много хорошего в смысле организации, были очень сильные соперники», - добавил Ержан Максим.

Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Серик Сабеков

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