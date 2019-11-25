Ержан Максим поблагодарил казахстанцев за поддержку

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы активно поддержали Ержана Максима, занявшего второе место на Детском Евровидении в Польше, передает МИА «Казинформ».

Видео, где наши фанаты встретили Ержана после выступления бурными овациями, скандируя «Ержан, Казахстан!», появилось в соцсетях.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Ержана Максима с важной победой.

Известный исполнитель Димаш Кудайберген написал в Instagram, что считает Ержана победителем.

Сам Ержан обратился ко всем казахстанцам, поблагодарив их за горячую поддержку и активное голосование. «Все это благодаря вам. Большое всем спасибо!», - сказал юный исполнитель в своем видеообращении.

Напомним, Ержан Максим выступил на Eurovision Junior 2019 . Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

По итогам голосования жюри и зрителей юный казахстанский исполнитель занял второе место. 7 стран участников из 19 (Грузия, Беларусь, Уэльс, Польша, Украина, Нидерланды, Сербия) отдали максимальные баллы Казахстану (12). Голосование зрителей и жюри Ержану принесли 79 баллов, и по итогам с 227 баллами он занял 2 место.

Ержан Максим родился в 2007 году в Уральске. Он начал петь в четыре года. С 6-ти лет стал посещать класс вокала. Ержан является победителем многих конкурсов. В 2016 году Ержан Максим завоевал главный приз на фестивале «Дельфин Фест» в Батуми. В декабре 2016 года он участвовал в аналогичном конкурсе в Латвии сразу по нескольким номинациям, где завоевал две золотых и одну себеряную медаль. В 2017 году завоевал второе место на международном конкурсе «Славянский базар», который проходил в Витебске. 3 мая 2017 года выступил на фестивале «San Remo junior» в Италии, где вживую спел с симфоническим оркестром. В Италии Ержан стал финалистом.В 2018 году осенью стал финалистом международного песенного конкурса «Детское Евровидение». В 2019 году стал победителем шоу «Голос.Дети. 6 сезон».