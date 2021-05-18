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    14:47, 18 Май 2021 | GMT +6

    Ержан Кистафин назначен послом РК в Пакистане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Кистафин Ержан Сансызбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ержан Сансызбаевич Кистафин родился 8 октября 1978 года в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности юрист-международник. Имеет степень магистра в области международных отношений Европейского института международных стратегических исследований (г. Брюссель).

    Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности судебного пристава управления юстиции г. Нур-Султан, далее продолжил работать в департаменте юридической службы Министерства финансов РК.

    Свою дипломатическую карьеру начал в 2001 году с должности атташе Международно-правового департамента МИД РК. С 2002 года по 2005 год с должности третьего секретаря дослужился до начальника Юридического отдела Аппарата МИД РК. В 2005-2007 гг. – начальник управления государственного языка и юридической экспертизы. В 2007 году назначен заместителем директора департамента администрации, затем в 2009 году возглавил его. В 2010-2015 гг. работал советником-посланником посольства РК в Бельгии. С 2016 года по 2019 год руководил департаментом администрации и контроля МИД РК.

    До назначения послом Казахстана в Пакистане с 2019 года являлся советником-посланником посольства РК в США.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

    Кроме того, Указом Главы государства Волков Алексей Юрьевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Греческой Республике.


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