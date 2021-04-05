НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ержан Казыханов назначен спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указ

О назначении Казыханова Е.Х.



