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    14:10, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Ержан Казыханов назначен спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ержан Казыханов назначен спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Указ

    О назначении Казыханова Е.Х.


    Назначить Казыханова Ержана Хозеевича Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 5 апреля 2021 года

    № 546


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