14:10, 05 Апрель 2021 | GMT +6
Ержан Казыханов назначен спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ержан Казыханов назначен спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Указ
О назначении Казыханова Е.Х.
Назначить Казыханова Ержана Хозеевича Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 5 апреля 2021 года
№ 546