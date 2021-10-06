Ержан Казыхан принял участие в Гражданском форуме ЕС – Центральная Азия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы под сопредседательством Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержана Казыхана и Специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора состоялся Гражданский форум ЕС-ЦА на тему «Строим лучшее будущее: вовлечение в устойчивое постковидное восстановление». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мероприятие прошло в гибридном формате при поддержке акимата города Алматы с участием более 300 представителей стран ЕС и ЦА. Уникальный формат Форума позволил собрать на одной площадке экспертов, правозащитных деятелей, представителей СМИ и обеспечил живые дискуссии между странами Центральной Азии, а также между Центральной Азией и Европейским Союзом.

Открывая мероприятие, Ержан Казыхан отметил, что Форум проходит на фоне 30-летия независимости Казахстана в период динамичных политических и экономических процессов модернизации страны. Казахстан прошёл большой путь, достиг видимых результатов и продолжает работать над совершенствованием своих институтов.

Спецпредставитель подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал широкомасштабные экономические и политические реформы, гарантирующие способность государства слышать своих граждан и реагировать на их запросы. Особое место Глава государства уделяет гражданскому обществу, дальнейшее развитие которого видит в рамках недавно принятой Концепции развития гражданского общества. Основная цель Концепции заключается в формировании условий для усиления механизмов общественного контроля над деятельностью и решениями Правительства. Поэтапная политическая модернизация была подтверждена Главой государства в своем сентябрьском Послании народу Казахстана как ключевой приоритет. Этот приоритет сосредоточен на совершенствовании избирательных процессов, диалога между обществом и Правительством, механизмов расширения прав и возможностей женщин, молодежи, людей с ограниченными возможностями, а также на религиозных свободах.

Такая внутриполитическая повестка реализуется в условиях тройного глобального вызова, исходящего от пандемии COVID-19, климатического кризиса и сложной гуманитарной ситуации в Афганистане. Решение этих вопросов требует скоординированной работы мирового сообщества, в том числе стран Центральной Азии и Европейского Союза. ЕС является надёжным партнером стран региона и Казахстана в том числе. Отношения между Казахстаном и ЕС продолжают развиваться и укрепляться, базируясь на доверии, взаимном уважении и общих ценностях. Так, товарооборот между Казахстаном и ЕС составляет порядка 24 млрд долл. С 2005 года страны ЕС инвестировали в экономику Казахстана порядка 160 млрд долл.

Важным итогом совместной с ЕС работы стало заключение Соглашения о расширенном партнёрстве, вступившее в силу в прошлом году. Работа в рамках указанного Соглашения строится вокруг трёх несущих - экономика, безопасность, политическое развитие в странах ЕС и нашей страной. Казахстан приветствует усилия своих европейских партнеров по указанным направлениям, а также определенную на Форуме повестку сотрудничества в Центральной Азии, подчеркнул спецпредставитель Президента на Форуме.