Ержан Казыхан назначен заместителем главы АП – спецпредставителем Президента по международному сотрудничеству
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК – Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству. Ранее эту должность занимал Даурен Абаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
«Назначить Казыхана Ержана Хозеулы заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству», - говорится в Указе Президента.
Соответственно Абаев Даурен Аскербекович Указом Главы государства освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Напомним, Даурен Абаев стал министром культуры и спорта в новом составе Правительства РК.
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