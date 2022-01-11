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Ержан Казыхан назначен заместителем главы АП – спецпредставителем Президента по международному сотрудничеству

11 Января 2022 17:46
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Ержан Казыхан назначен заместителем главы АП – спецпредставителем Президента по международному сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК – Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству. Ранее эту должность занимал Даурен Абаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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«Назначить Казыхана Ержана Хозеулы заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству», - говорится в Указе Президента.

Соответственно Абаев Даурен Аскербекович Указом Главы государства освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Напомним, Даурен Абаев стал министром культуры и спорта в новом составе Правительства РК.

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