Ержан Казыхан назначен заместителем главы АП – спецпредставителем Президента по международному сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК – Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству. Ранее эту должность занимал Даурен Абаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Назначить Казыхана Ержана Хозеулы заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству», - говорится в Указе Президента.

Соответственно Абаев Даурен Аскербекович Указом Главы государства освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Напомним, Даурен Абаев стал министром культуры и спорта в новом составе Правительства РК.