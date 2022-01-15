Ержан Казанбаев назначен председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По приказу министра торговли и интеграции Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области.
Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет.
Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.
В 2010-2012 гг. — и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
В 2012-2013 гг. — начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.
В 2013 году — руководитель управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования.
В 2013-2016 гг. — заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
В 2016-2019 гг. — директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
С декабря 2020 по январь 2022 года занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.
- Асхат Хасенов назначен вице-министром энергетики РК
- Алихан Смаилов и сотрудники канцелярии Премьер-Министра РК перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
- Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики РК
- Болат Жамишев назначен на пост председателя фонда «Қазақстан халқына»
- Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов РК
- Гулмира Дайрабаева стала пресс-секретарем министра финансов РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана