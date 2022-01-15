Ержан Казанбаев назначен председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По приказу министра торговли и интеграции Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области.

Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет.

Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО «Экспресс Банк». Также работал в коммерческих структурах.

В 2010-2012 гг. — и.о. эксперта, эксперт Управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2012-2013 гг. — начальник Управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013 году — руководитель управления политики Управления обязательствами государства Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования.

В 2013-2016 гг. — заместитель директора Департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В 2016-2019 гг. — директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

С декабря 2020 по январь 2022 года занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.