Ержан Еркинбаев назначен вице-министром культуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании.

В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.

В 2009-2013 гг. — генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак».

В 2013-2016 гг. — генеральный директор спорткомплекса «Медеу».

В 2016-2019 гг. — директор Алматинского государственного зоологического парка.

С ноября 2019 года по настоящее время являлся председателем правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».