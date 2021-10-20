10:46, 20 Октябрь 2021 | GMT +6
Ержан Еркинбаев назначен вице-министром культуры и спорта РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании.
В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.
В 2009-2013 гг. — генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак».
В 2013-2016 гг. — генеральный директор спорткомплекса «Медеу».
В 2016-2019 гг. — директор Алматинского государственного зоологического парка.
С ноября 2019 года по настоящее время являлся председателем правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».