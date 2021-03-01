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    10:12, 01 Март 2021 | GMT +6

    Ержан Биржанов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Ержан Биржанов родился в 1979 году в Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором сектора местных налогов Налогового комитета по Северо-Казахстанской области.

    С 1999 по 2004 годы работал в Налоговом комитете по СКО. С 2004 по 2014 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК. С марта по ноябрь 2014 года — эксперт Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    С ноября 2014 по 2017 год работал директором Департамента развития и модернизации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. С января по март 2017 год — заместитель председателя правления акционерного общества «Республиканский центр «Казимпэкс».

    2017-2018 гг. — начальник Департамента Комитета национальной безопасности РК. С 2018 по апрель 2020 года работал директором республиканского государственного предприятия «Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности РК».

    С апреля 2020 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента контроля и координации деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.


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