Ержан Биржанов: больше половины бизнес-инициатив исходит от женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше половины бизнес-инициатив исходит от женщин. Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Часто анализирую реализованные проекты. Активность женщин высокая именно по грантам. Домашнее хозяйство, общественное питание. В этом направлении женщины более проинформированы, понимают потребности. На сегодня салоны красоты, швейных цех – здесь преобладают женщины. Например, в Костанае, получив грант, девушка открыла мини цех и занимается микрозеленью. Это новое направление. Она обеспечивает рестораны города данной продукцией. Сейчас она расширяет свой бизнес, хочет взять микрокредит и уже обеспечивает людей работой. Думаю, это хорошее начинание. Есть примеры, когда открывают кружки творчества. Это вклад не только в экономику, но и духовно-культурное просвещение народа», - рассказал вице-министр труда.

По его словам, больше половины бизнес-инициатив исходит от женщин.

«Также хорошо поддерживаем молодежь. Из 20 тысяч грантов 10 тысяч грантов направляем молодым людям. Мы дополнительно ищем новые бизнес-стартапы, проводим дополнительную работу с молодежным крылом, чтобы они представили свои инициативы. Помогаем им, потому что для становления крепких бизнесменов нужна большая поддержка», - считает Ержан Биржанов.