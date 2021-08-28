РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:21, 28 Август 2021 | GMT +6

    Ержан Биржанов: больше половины бизнес-инициатив исходит от женщин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше половины бизнес-инициатив исходит от женщин. Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Часто анализирую реализованные проекты. Активность женщин высокая именно по грантам. Домашнее хозяйство, общественное питание. В этом направлении женщины более проинформированы, понимают потребности. На сегодня салоны красоты, швейных цех – здесь преобладают женщины. Например, в Костанае, получив грант, девушка открыла мини цех и занимается микрозеленью. Это новое направление. Она обеспечивает рестораны города данной продукцией. Сейчас она расширяет свой бизнес, хочет взять микрокредит и уже обеспечивает людей работой. Думаю, это хорошее начинание. Есть примеры, когда открывают кружки творчества. Это вклад не только в экономику, но и духовно-культурное просвещение народа», - рассказал вице-министр труда.

    По его словам, больше половины бизнес-инициатив исходит от женщин.

    «Также хорошо поддерживаем молодежь. Из 20 тысяч грантов 10 тысяч грантов направляем молодым людям. Мы дополнительно ищем новые бизнес-стартапы, проводим дополнительную работу с молодежным крылом, чтобы они представили свои инициативы. Помогаем им, потому что для становления крепких бизнесменов нужна большая поддержка», - считает Ержан Биржанов.


    Теги:
    Минтруда РК Бизнес Другие государственные органы Общество
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!