Ержан Байтлес назначен заместителем пресс-секретаря Президента Казахстана

Назначен новый заместитель пресс-секретаря президента Казахстана. Им стал Ержан Байтлес. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня известный журналист Ержан Байтлес приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря президента РК. Ранее он работал заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Удачи нашему коллеге!» –написал Берик Уали в Facebook.

Ержан Байтлес родился в 1981 году в городе Кызылорде. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Журналистика».

Трудовой стаж начал в 2001 году корреспондентом газеты «Казахстан».

В 2005 - 2008 гг. - старший корреспондент республиканской газеты «Ақ жол Қазақстан», заведующий отделом газеты «Алматы Ақшамы», руководитель группы «Ақшам-ақпарат»

В 2008 - 2011 гг. - первый заместитель главного редактора республиканской газеты «Ана тілі»;

В 2011 -2016 гг. - собственный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан»;

В 2016-2018 гг. - депутат Кызылординского городского маслихата VІ созыва;

В 2018- 2019 гг. - заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан»;

В 2019 - 2021 гг. - заведующий сектором Пресс-службы Президента Республики Казахстан;

С июня 2021 года - до нынешнего назначения - заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан;