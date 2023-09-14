Ержан Байтлес назначен заместителем пресс-секретаря Президента Казахстана
«С сегодняшнего дня известный журналист Ержан Байтлес приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря президента РК. Ранее он работал заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Удачи нашему коллеге!» –написал Берик Уали в Facebook.
Ержан Байтлес родился в 1981 году в городе Кызылорде. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Журналистика».
Трудовой стаж начал в 2001 году корреспондентом газеты «Казахстан».
В 2005 - 2008 гг. - старший корреспондент республиканской газеты «Ақ жол Қазақстан», заведующий отделом газеты «Алматы Ақшамы», руководитель группы «Ақшам-ақпарат»
В 2008 - 2011 гг. - первый заместитель главного редактора республиканской газеты «Ана тілі»;
В 2011 -2016 гг. - собственный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан»;
В 2016-2018 гг. - депутат Кызылординского городского маслихата VІ созыва;
В 2018- 2019 гг. - заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан»;
В 2019 - 2021 гг. - заведующий сектором Пресс-службы Президента Республики Казахстан;
С июня 2021 года - до нынешнего назначения - заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан;