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    14:14, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ержан Байтлес назначен заместителем пресс-секретаря Президента Казахстана

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    Photo: Берік Уәли/facebook.com
    Назначен новый заместитель пресс-секретаря президента Казахстана. Им стал Ержан Байтлес. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня известный журналист Ержан Байтлес приступил к исполнению обязанностей заместителя пресс-секретаря президента РК. Ранее он работал заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря РК. Удачи нашему коллеге!» –написал Берик Уали в Facebook.

    Ержан Байтлес родился в 1981 году в городе Кызылорде. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Журналистика».

    Трудовой стаж начал в 2001 году корреспондентом газеты «Казахстан».

    В 2005 - 2008 гг. - старший корреспондент республиканской газеты «Ақ жол Қазақстан», заведующий отделом газеты «Алматы Ақшамы», руководитель группы «Ақшам-ақпарат»

    В 2008 - 2011 гг. - первый заместитель главного редактора республиканской газеты «Ана тілі»;

    В 2011 -2016 гг. - собственный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан»;

    В 2016-2018 гг. - депутат Кызылординского городского маслихата VІ созыва;

    В 2018- 2019 гг. - заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан»;

    В 2019 - 2021 гг. - заведующий сектором Пресс-службы Президента Республики Казахстан;

    С июня 2021 года - до нынешнего назначения - заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан;


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