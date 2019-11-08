Ержан Байтанаев стал официальным представителем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ержан Байтанаев назначен официальным представителем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета в Facebook.

Ержан Халиевич Байтанаев родился 23 января 1983 году. Имеет 4 высших образования – филолог казахского языка и литературы, специалист государственного управления, магистр юридических наук. В 2016 году окончил (защитил научную работу) с отличием институт права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Является выпускником международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ».

Е.Байтанаев будет отвечать за вопросы взаимодействия ведомства со средствами массовой информации и связи с общественностью, повышения осведомленности и информированности общественности о деятельности ведомства. Также руководить структурным подразделением по работе со СМИ и общественностью.

Трудовую деятельность начал в региональных и республиканских СМИ.2004 - 2007 гг. был редактором правовых программ, собственным корреспондентом по Жамбылской области и города Астаны телевизионного канала «КТК».2008 - 2013 гг. проходил аттестованную службу в Таможенных органах Республики Казахстан, являлся начальником пресс-службы - официальным представителем Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.2013 - 2014 гг. работал руководителем пресс-службы - официальным представителем Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.2014 - 2016 гг. слушатель Института права и национальной безопасности Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.2016 – 2017 гг. пресс-секретарь министра – руководитель пресс-службы Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.2017 – 2018 гг. руководитель управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства – пресс-секретарь заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.2018 – 2019 гг. пресс-секретарь филиала АО НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети».

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан осуществляет руководство в сферах охраны общественного здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, качества оказываемых медицинских услуг, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в области безопасности пищевой продукции, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции.