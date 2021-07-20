РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 20 Июль 2021 | GMT +6

    Ержан Байтанаев о конфликте с антиваксерами: Я призываю всех граждан к благоразумию!

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев прокомментировал конфликт с женщинами-антипрививочницами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен конфликт в ходе встречи противников вакцинации с представителями Минздрава.

    «Уже несколько человек прислали видео с моим участием, с просьбой прокомментировать ситуацию. Спрашивают, какие действия с моей стороны последуют? За годы своей деятельности я сталкивался с множеством трудных и горячих моментов, когда страсти накалялись до предела и казалось, что вот-вот произойдет конфликт. Но в силу своей компетенции, а также ввиду заинтересованности сторон в конструктивном диалоге, нам всегда удавалось избегать таких ситуаций. Сегодня произошел инцидент, поразивший меня своей циничностью и агрессивностью. Нет, не по отношению ко мне, я мужчина и не к лицу настоящему мужчине жаловаться на пару женщин. Меня поразило отношение многодетных матерей, некоторые из которых воспитывают детей-инвалидов к такому же инвалиду, девушке - работнику общественной приемной Министерства Здравоохранения», - написал Ержан Байтанаев на своей страничке в Facebook.

    Он отметил, что, ворвавшись в помещение, женщины стали выплескивать свою агрессию на ни в чем не повинного сотрудника, девушку с ограниченными возможностями. Стали оскорблять, применять физическую силу, только на основании того, что девушка пыталась им помочь.

    «Я поражаюсь жестокости этих матерей, воспитывающих таких же детей, как эта девушка, с ограниченными возможностями, которая попала под их горячую руку. Насколько велико должно быть лицемерие, с которым они отстаивают права инвалидов, если вот так просто могут нанести физический урон такому же беззащитному человеку? Как можно ожидать проявление агрессии со стороны матерей по отношению к человеку с ограниченными возможностями? Мы всегда готовы к диалогу и к адекватной реакции, мы готовы выслушать, помочь, прийти к компромиссу, ведь мы живем в светском и правовом государстве. Я призываю всех граждан к благоразумию! Если у вас накопились какие-то вопросы или проблемы, мы всегда готовы сесть за стол переговоров и открыто решить их, ни прибегая к агрессии и оскорблениям. Двигаемся дальше во благо и здоровья каждого гражданина нашей страны!» - добавил Ержан Байтанаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!