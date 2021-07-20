Ержан Байтанаев о конфликте с антиваксерами: Я призываю всех граждан к благоразумию!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев прокомментировал конфликт с женщинами-антипрививочницами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен конфликт в ходе встречи противников вакцинации с представителями Минздрава.

«Уже несколько человек прислали видео с моим участием, с просьбой прокомментировать ситуацию. Спрашивают, какие действия с моей стороны последуют? За годы своей деятельности я сталкивался с множеством трудных и горячих моментов, когда страсти накалялись до предела и казалось, что вот-вот произойдет конфликт. Но в силу своей компетенции, а также ввиду заинтересованности сторон в конструктивном диалоге, нам всегда удавалось избегать таких ситуаций. Сегодня произошел инцидент, поразивший меня своей циничностью и агрессивностью. Нет, не по отношению ко мне, я мужчина и не к лицу настоящему мужчине жаловаться на пару женщин. Меня поразило отношение многодетных матерей, некоторые из которых воспитывают детей-инвалидов к такому же инвалиду, девушке - работнику общественной приемной Министерства Здравоохранения», - написал Ержан Байтанаев на своей страничке в Facebook.

Он отметил, что, ворвавшись в помещение, женщины стали выплескивать свою агрессию на ни в чем не повинного сотрудника, девушку с ограниченными возможностями. Стали оскорблять, применять физическую силу, только на основании того, что девушка пыталась им помочь.

«Я поражаюсь жестокости этих матерей, воспитывающих таких же детей, как эта девушка, с ограниченными возможностями, которая попала под их горячую руку. Насколько велико должно быть лицемерие, с которым они отстаивают права инвалидов, если вот так просто могут нанести физический урон такому же беззащитному человеку? Как можно ожидать проявление агрессии со стороны матерей по отношению к человеку с ограниченными возможностями? Мы всегда готовы к диалогу и к адекватной реакции, мы готовы выслушать, помочь, прийти к компромиссу, ведь мы живем в светском и правовом государстве. Я призываю всех граждан к благоразумию! Если у вас накопились какие-то вопросы или проблемы, мы всегда готовы сесть за стол переговоров и открыто решить их, ни прибегая к агрессии и оскорблениям. Двигаемся дальше во благо и здоровья каждого гражданина нашей страны!» - добавил Ержан Байтанаев.