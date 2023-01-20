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Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области

20 Января 2023, 10:30
Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Балтаев Ержан Талгатович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ержан Балтаев родился в 1983 году. Образование высшее, окончил Казахстанско-Британский технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, университет Абердина в Великобритании по специальностям «юриспруденция», «деловое администрирование».

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом в центре по недвижимости по городу Астана.
В разные годы работал юристом в компании «CAPS Distribution»; юристом, директором департамента в ТАИБ Казахский Банк; национальным менеджером, координатором программ Программы развития Организации Объединенных Наций; председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Орал»; руководителем управления Министерства юстиции РК; управляющим проекта компании «КПО Б.В.»; директором Международного Арбитражного агентства «TENDEU»; председателем правления городского центра развития инвестиций «Astana Invest».
С 2021 года работал руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны.
Балтаев Ержан Талгатович будет курировать вопросы предпринимательства и индустриально-инновационного развития, строительства, финансов, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, государственного архитектурно-строительного контроля, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.


Фото: gov.kz

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