Ержан Бабакумаров провел встречу с лидерами религиозных объединений Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел встречу с членами городского Клуба лидеров религиозных объединений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие представители Духовного управления мусульман Казахстана, Русской православной церкви, Римской католической церкви, Евангельские христиан-баптисты.

18 октября в Казахстане отмечают День духовного согласия. Этот день призван объединить всех горожан независимо от национальности и вероисповедания в целях дальнейшего поддержания и преумножения стабильности и согласия в обществе.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в области духовного согласия и дальнейшего укрепления традиционных нравственных ценностей и идеи толерантности, а также усиления обратной связи с населением по вопросам религиозной деятельности для недопущения распространения деструктивных идеологий. Отдельное внимание было уделено важности единства и сплоченности народа в условиях продолжающейся пандемии.

Члены Клуба отметили особую роль Дня духовного согласия и озвучили ряд предложений по дальнейшей работе религиозных объединений. Выступили главный имам города Еркинбек Шокай, ключарь Вознесенского кафедрального собора Александр Суворов, генеральный викарий Епархии Пресвятой Троицы в Алматы Беднарски Ян Богумил.

Ержан Бабакумаров выразил благодарность членам Клуба за проводимую работу и вручил от имени акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева благодарственные письма за внесенный вклад и активное участие в общественной жизни города.

Отметим, что Клуб лидеров религиозных объединений города Алматы, который является добровольным консультативно-совещательным органом при городском Управлении по делам религий, создан в 2017 году и объединяет около 30 представителей различных религиозных объединений. Цель - обсуждение актуальных вопросов в сфере религии. Члены клуба могут принимать участие в работе Ассамблеи народа Казахстана и вносить предложения по совершенствованию законодательства о свободе вероисповедания.

Напомним, министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем духовного согласия. Глава Православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр также обратился с поздравлением к казахстанцам.