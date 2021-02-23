РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:33, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Ержан Бабакумаров поручил повысить эффективность наблюдательных советов в медорганизациях Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел совещание с председателями наблюдательных советов и главврачами медицинских организаций по вопросам корпоративного управления и повышения уровня менеджмента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На совещании были подведены итоги деятельности за прошлый год, а также рассмотрены сильные и слабые стороны деятельности наблюдательных советов, созданных в 63 медорганизациях Алматы.

    Ержан Бабакумаров поручил рассмотреть вопросы усиления качественного состава наблюдательных советов, которые должны активизировать работу по ряду направлений. Это прозрачность управления, усиление внутреннего контроля и риск-менеджмента.

    Задачей наблюдательных советов является повышение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций. В этой связи особое внимание должно уделяться обеспечению высокого уровня системы стратегического планирования, бюджетирования и расходования средств, а также расширенному внедрению принципов корпоративного управления.

    Для повышения результативности деятельности и стимулирования членов наблюдательных советов заместитель акима города поручил своевременно оценивать их вклад в корпоративное управление.


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!