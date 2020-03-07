Ержан Бабакумаров навестил находящихся на карантине в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел заседание регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках заседания председатель штаба Ержан Бабакумаров посетил запретные карантинные зоны, где находятся лица, прибывшие из стран, в которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Были посещены карантинные больницы, провизорные комплексы.
В многопрофильном медицинском центре №2 Ержан Бабакумаров ознакомился с созданными условиями и побеседовал с лицами, находящимися на карантине. Были обсуждены вопросы пребывания в клинике, рацион питания и другие. Также проведена встреча с медицинским персоналом по вопросам обеспечения качественного медобслуживания.
Лица, находящиеся на карантине, поделились мнением об условиях пребывания на карантине, выразили благодарность местной власти, врачам и медицинским работникам за оказываемые меры.
Следует отметить, что для размещения прибывших на базе многопрофильного медицинского центра №2 организовано 4 отделения. Все граждане размещены в подготовленные палаты, оснащённые необходимым медоборудованием. Для граждан созданы все удобства.
Прибывшие находятся под круглосуточным наблюдением медицинских сотрудников, проводится трехчасовая термометрия, взяты анализы: мазки из носоглотки и кровь на коронавирус, которые были отправлены в Научный центр экспертизы.
Местными органами принимаются все меры с учетом пожеланий самих пребывающих на карантине, в том числе по обеспечению необходимыми предметами личной гигиены. Дополнительно предусмотрено обеспечение более калорийным питанием, а также овощами и фруктами. В стационаре для родных и близких лиц, находящихся на карантине, организован пункт для передачи необходимых вещей.
Напомним, данная категория лиц, в том числе прибывшие из Южной Кореи, согласно постановлению главного государственного санитарного врача подлежит обязательному непрерывному карантину на 14 дней. В течение карантина не разрешается покидать стационар.
После окончания карантина лицам, выписавшимся из стационара, по месту прикрепления в течение 10 дней работниками поликлиник будет проводиться опрос по телефону.
Ранее 6 марта, председатель регионального штаба - заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров встретился с общественностью, были обсуждены вопросы противодействия занесению и распространения коронавируса на территории мегаполиса. Также представитель общественности был приглашен для осмотра качества реализуемых защитных мер в момент прибытия рейса из Южной Кореи.
Напомним, двумя рейсами из Кореи 5 и 6 марта прибыли 459 граждан Казахстана, которые были размещены на карантин в ранее подготовленные медицинские организации для медицинского наблюдения на 14 дней. Состояние всех находящихся на карантине — удовлетворительное.
В Казахстане случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Ситуация находится под контролем властей.
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